Wéér een verdacht pakketje, maar waarom kijken we zelf niet even?

Het provinciehuis in Lelystad werd gisteren ontruimd, nadat er bij de voordeur een verdacht pakketje werd ontdekt. In de afgelopen jaren waren er honderden van dit soort meldingen: in Zutphen vorige week nog één. Dat bleek om een lege koffer te gaan, die iemand bij de nooduitgang van het stadhuis had neergezet.



Ook het pakket in Lelystad gisteren bevatte geen bom. Het was een geluk bij een ongeluk dat de melding om 05.12 uur kwam en niet midden op de dag. Zo bleven de gevolgen voor inwoners en reizigers nog enigszins binnen de perken. Slechts een keer was er wel degelijk iets aan de hand in ons land. Een pakket aan een flitspaal in Voorschoten bleek een vuurwerkbom te bevatten. Bedoeld om de paal op te blazen. Bij het onschadelijk maken, raakte een medewerker van Defensie gewond.