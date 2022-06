Weer extreme drukte op Schiphol: ook in Eindhoven en Düsseldorf lange rijen en klagende reizigers

Het is zondag weer extreem druk op Schiphol. Tot ver buiten de luchthaven staan lange rijen met passagiers. Wie hoopt de drukte op Schiphol te ontlopen, komt overigens bedrogen uit. Want ook op de regionale luchthaven is het drukte troef.

,,Het is een erg drukke zondag op Schiphol”, bevestigt een woordvoerder. En dat resulteert in lange wachtrijen, zo blijkt wel uit de reacties van gedupeerde reizigers op sociale media. De ene na de andere post laat zien dat vele honderden reizigers staan te wachten. Buiten staan lange rijen. Sommige mensen klagen dat ze al dik een uur in de rij stonden binnen en vervolgens weer naar buiten zijn geleid. Ook bij de incheckbalies is het druk.

Zo laat een van de reizigers via Twitter weten dat zij moet boarden over een uur, terwijl ze nu bij een bord staat dat vermeldt dat het vanaf daar nog meer dan 90 minuten duurt tot security.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volgens de woordvoerder is er van een chaotische of gespannen stemming op het moment geen sprake. De rijen lopen volgens haar wel gewoon door. Ongeveer een maand geleden moest de Marechaussee ingrijpen, omdat het veiligheidspersoneel op Schiphol zich bedreigd voelde door passagiers die bang waren dat ze hun vlucht zouden missen. ,,Van zo'n situatie is geen sprake", zegt ze.

De luchthaven kampt al langere tijd met bezettingsproblemen en heeft maatregelen genomen om de drukte enigszins behapbaar te houden. Zo heeft Schiphol reizigers gevraagd om niet eerder dan vier uur voor vertrek naar de luchthaven te komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Mensen die denken de chaos op Schiphol te kunnen ontlopen door vanaf een regionale luchthaven te vliegen, komen bedrogen uit. Ook elders is het goed druk.

Zo stonden er bij Eindhoven Airport zaterdagochtend bijvoorbeeld al vroeg dikke rijen met vertrekkende reizigers. Volgens Judith de Roy, woordvoerder van het vliegveld, is de drukte daar niet alleen te wijten aan het personeelstekort. Het probleem is volgens haar ook dat veel mensen te vroeg naar het vliegveld komen. ,,Soms wel vijf tot zes uur voordat ze vliegen. Dan krijg je een dubbele lading passagiers te verwerken.”

Volledig scherm Zaterdagochtend drukte bij Eindhoven Airport. © Kees Martens / DCI Media

Dagelijks komen én gaan er zo'n 20.000 tot 25.000 passagiers. De topdrukte leidde ook tot veel geklaag op sociale media. ‘Dikke rijen voor mensen die willen vliegen van #eindhovenairport’, aldus Ewa Maria Kobierowska. ‘Airport Nightmare’, twitterde Mike NRW. Een twitteraar uitte ook kritiek op mensen die veel te vroeg naar de luchthaven komen. ‘Op Eindhoven Airport staan er mensen in de rij waarvan de vlucht pas om 16.00 uur vertrekt.... Haal die gasten gewoon uit de rij.’

Volgens de woordvoerder van Eindhoven Airport kan het op het ene moment net even drukker zijn dan het andere. Rond een uur of 10.00 zaterdagochtend was de lange rij alweer gehalveerd. Erg uitzonderlijk is het niet.

De dag ervoor was het ook al extreem druk en leidde dat tot heel teleurgestelde en geïrriteerde reacties. Zo zagen Justin Vos (30) en zijn negen ploeggenoten van het Spakenburgse vriendenteam FC Stantuk het vliegtuig vertrekken terwijl ze zelf nog bij de gate stonden. Daardoor missen ze hun voetbaltoernooi in Madrid, waar ze erg naar uit hadden gekeken. Ze moeten maar kijken of ze het geld nog kunnen ergens kunnen verhalen. De ergernis was groot: ,,Wij wonen een half uur van Amsterdam en hadden juist expres voor Eindhoven gekozen om Schiphol te ontlopen”, reageerde een geërgerde Vos (30).

Volledig scherm 10 teamgenoten van FC Santuk uit Spakenburg misten door de enorm lange rijen op Eindhoven Airport hun vlucht naar Madrid. © Christiaan Veldhuizen

Duitsland

Op de Duitse luchthaven Düsseldorf, mede door de chaos op Schiphol extra populair geworden bij veel Nederlanders, is het dit weekend al niet veel beter. Ook daar staan lange rijen met boze en verdrietige reizigers. Volgens de Duitse krant Bild krijgen sommige reizigers pas op het allerlaatste moment via sms te horen dat hun vlucht is gecanceld.

Zaterdag waren er al zeker duizend passagiers gestrand op Düsseldorf. En ook op de luchthavens van Bonn en Keulen zijn er grote problemen door personeelstekorten. ,,Reizigers dachten naar het vakantieparadijs te gaan maar belandden in de vliegveldhel", concludeert Bild.

Om de drukte behapbaar te houden zagen verschillende luchtvaartmaatschappijen zich genoodzaakt om vluchten te schrappen. Zo schrapte Lufthansa zaterdag vijf vluchten vanaf Düsseldorf, dochter Eurowings zette vrijdag al een streep door zestien vluchten en blies zaterdag nog eens vier vluchten af, zustermaatschappij Austrian hield het bij twee.

Er waren niet alleen veel annuleringen maar ook vertragingen. In een aantal gevallen was de bagage al afgegeven. Er ontstond vervolgens groot gedrang bij de bagage-afdelingen - die ook nog eens met een storing te kampen hadden - omdat woedende passagiers hun koffers snel wilden hebben in een poging nog een andere vlucht te nemen.

Een van de gedupeerde reizigers was de Duitse Lisa Mehic (30) uit Dortmund die met haar grootmoeder Christine Garisch (69) strandde op Düsseldorf: ,,De vlucht naar Rome stond ineens niet meer op het bord. Bij de balie kregen we te horen dat we onze koffers moesten ophalen. Daar aangekomen kreeg ik te horen dat de vlucht wel was vertrokken. Met aan boord onze koffers, maar zonder ons", vertelde ze tegen Bild.

Volgens de luchtvaartmaatschappijen zijn de problemen te wijten aan een tekort aan personeel met name bij de bagageafhandeling en vliegtuigbemanning. De vakbond voor luchtvaartpersoneel Verdi wijst ook met een beschuldigende vinger naar de politie en particulier beveiligingsbedrijf DSW, die ‘onvoldoende grip’ hebben op de veiligheidscontroles.

De Duitse Consumentenbond benadrukte dit weekend dat de consument recht heeft op compensatie bij annuleringen en vertragingen, maar luchtvaartmaatschappijen zouden dat volgens de consumentenorganisatie proberen te ontlopen. ,,Ze houden hun klanten voor de gek, bieden omslachtige alternatieve vluchten aan, weigeren terugbetaling of nemen rechtszaken op de koop toe”, is het verwijt.

Bekijk hier al onze video’s over de chaos op Schiphol:

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.