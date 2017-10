Weer heibel over onderzoek in zaak Nicole van den Hurk

Advocaat: Jihadbruid Laura H. moet worden vrijgesproken

13:59 Dat de Nederlandse Syriëganger Laura H. in IS-gebied leefde, wil niet zeggen dat ze per se een IS-aanhanger was. ,,Ze heeft nooit iets gedaan om IS te helpen, sterker nog: ze wilde er zo snel mogelijk weer weg.” Daarom moet ze vrijgesproken worden, betoogde haar advocaat Michiel Pestman vrijdag in de rechtbank van Rotterdam.