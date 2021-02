Wéér is pandemie de spelbreker, maar Rotterdamse projectdirecteur blijft positief

Mark wacht door corona al een jaar op een nieuwe schedel: ‘Ik voel nu de schroefjes door mijn bot komen’

2 februari AXEL - Het leven leek Mark Verhage uit Axel weer toe te lachen na een zwaar fietsongeluk waarbij hij zes dagen in coma werd gehouden. Hij richtte zijn eigen bedrijf op in de sportverzorging en pakte ook zijn favoriete hobby hardlopen weer fanatiek op. Maar nu staat zijn leven opnieuw op zijn kop. ,,Ik krijg een nieuwe schedel, maar door corona is de operatie steeds maar uitgesteld. Erg vervelend.”