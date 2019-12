Wéér maffia-arrestatie in Den Haag: flamboyante Haagse ondernemer aangehouden

De organisatie regelde enorme drugstransporten, die ze verkocht in Napels en Rome, aldus justitie in Italië. Colombiaanse cocaïne kwam binnen via Spanje en Nederland, in grote partijen tot wel 3.700 kilo. Ook smokkelde de bende dat jaar voor tienduizenden kilo’s hasj naar Italië.

Intimidatie

Aannemer alias pizzeria-eigenaar Dario P. is geen onbekende in Den Haag en omgeving. Hij kwam in 2008 in het nieuws na de overname van een pand in Rijswijk. Hij wilde er een delicatessenzaak in beginnen, maar kwam in conflict met de vorige eigenaar. Zijn winkel vloog zelfs in de brand, maar P. zei zich niet te laten intimideren. „Die vent is misschien wel 2,10 meter lang, maar ik loop echt niet weg. Als hij aan mijn personeel komt, dan garandeer ik dat hij nooit meer op straat loopt.’'