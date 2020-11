Weer minder besmettingen: RIVM registreert 7657 positieve coronatesten

conflict met jeugdzorg Moeder van vermiste baby Tuana: ‘Mijn meisje is veilig in Turkije’

2 november De politie is al dagen naarstig op zoek naar de vermiste Tuana Remmers, een baby van drie maanden uit Maastricht. Het meisje moet op bevel van de rechtbank uit huis worden geplaatst. Voor haar gezondheid wordt gevreesd, maar volgens de moeder is er helemaal geen reden voor paniek. ,,Mijn meisje is gezond. Ze is veilig in Turkije, waar ze uitstekend wordt verzorgd.”