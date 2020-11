Weer minder besmettingen, weektotaal daalt voor het eerst sinds augustus

Op weekbasis zijn er nu 64.217 nieuwe gevallen. Ook dat is een daling. Vorige week waren het er 67.542. Het is voor het eerst sinds eind augustus dat het aantal besmettingen op weekbasis daalt. Dat lijkt een gevolg van de gedeeltelijke lockdown, die sinds 14 oktober van kracht is.

Ook het aantal tests dat de GGD afneemt, daalde de afgelopen week: van 321.000 naar 295.000. Onduidelijk is of dat komt doordat mensen minder klachten hebben of doordat mensen zich in toenemende mate wenden tot commerciële teststraten, waar al met sneltests gewerkt wordt en die als paddenstoelen uit de grond schieten. Die partijen zijn wel verplicht positieve tests te delen met de GGD. In hoeverre dat altijd gebeurt, is een vraag.

Het percentage tests dat positief uitpakte daalde in ieder geval: van 18,4 procent vorige week naar 16,6 procent nu.Het reproductiegetal (R), dat aangeeft aan hoeveel anderen één besmette persoon het virus gemiddeld doorgeeft, daalt ook. Op de meest recente datum waarvoor het getal kan worden berekend - 16 oktober - lag het echter nog niet onder de 1, maar op 1,11.

Ziekenhuizen

In de ziekenhuizen blijft de drukte toenemen. Het totaal aantal opgenomen Covidpatiënten bedraagt inmiddels 2653, 108 meer dan op maandag. Daarvan liggen er 2044 op verpleegafdelingen, 86 meer dan gisteren. Op de intensive care liggen 609 Covidpatiënten, 22 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 449 non-Covidpatiënten op de ic.

De stijging is forser dan in de afgelopen dagen. Mogelijk zit daar een weekendeffect in: mensen die na het weekend de huisarts bezoeken en naar het ziekenhuis moeten, zijn de afgelopen 24 uur opgenomen.

Op de iets langere termijn is wel te zien dat de stijging ook in de ziekenhuizen wat daalt. Het aantal nieuwe opnamen op de verpleegafdeling op weekbasis stijgt nog wel, van 1739 naar 1966, maar minder sterk dan de weken hiervoor. Het aantal nieuwe ic-opnames is licht gedaald, van 333 naar 321.

