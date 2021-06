Weer mogelijk explosief gevonden bij Poolse super Beverwijk, verdachte aangehouden

Politie lost waarschu­wing­scho­ten na vermeende schietpar­tij in Goes, verdachte aangehou­den

27 juni De politie heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost na een vermeende schietpartij in de Leeuwerikenstraat in Goes. Een verdachte heeft met knalpatronen geschoten. Inmiddels is de rust teruggekeerd in de straat. De verdachte is aangehouden.