Weer onrust in Venlose stadswijk Blerick: zwaargewonde door steekpartij

Update Dakdekkersvete in Den Bosch? Meerdere auto's in brand gestoken

0:41 Een aantal dakdekkersbedrijven in Den Bosch is gisteren het slachtoffer geworden van autobranden. Op een parkeerplaats in Den Bosch werden drie bedrijfswagens in de brand gestoken. Een aantal minuten later kreeg de brandweer nog een melding van een autobrand twee straten verderop. Hier stond ook bedrijfsauto in lichterlaaie.