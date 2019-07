Weer problemen met bruggen door hitte

Door de hoge temperaturen is de Merwedebrug in de A27 uitgezet, waardoor het beweegbare deel niet meer goed dicht of open kan. De brug wordt sinds donderdag gekoeld om verdere problemen te voorkomen. In beide richtingen is voor de veiligheid van de wegwerkers een rijstrook afgesloten en mag er maximaal 50 kilometer per uur worden gereden. Rijkswaterstaat geeft weggebruikers die eigenlijk over de Merwedebrug willen het dringende advies de omleidingsroutes te volgen.