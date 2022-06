Weer uitval treinen door personeelstekort

KLM schrapt dit weekend tot vijftig vluchten per dag om drukte

KLM annuleert in het pinksterweekend tot vijftig vluchten per dag. De maatschappij verwacht opnieuw grote drukte op luchthaven Schiphol en zegt zich genoodzaakt te voelen de stap te zetten ‘om bij te dragen aan een beheersbare situatie op de luchthaven en in de eigen operatie'. Passagiers op deze vluchten zijn volgens de luchtvaartmaatschappij omgeboekt naar andere vluchten.

