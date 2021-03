Weer verdenking tegen Caloh Wagoh: 'Als ik weet welke auto, is 't klaar’

Het liquidatieproces tegen de bende draait intussen om vijf moorden en het beramen van nog eens tien moorden, inclusief de recent toegevoegde zaak. Dit keer betreft het een plan om de Amstelveense crimineel Ahmet G. te vermoorden. Begin februari hield de politie een verdachte aan in het nieuwe onderzoek, blijkt uit stukken die deze nieuwssite heeft ingezien.

Veel bewijs in het proces tegen de motorclub komt voort uit geheime chatgesprekken, die Caloh Wagoh-president ‘Keylow’ voerde met opdrachtgevers en uitvoerders, en die hij vervolgens filmde en opsloeg op zijn telefoon. Volgens justitie is Ridouan Taghi, hoofdverdachte in Marengo, de belangrijkste opdrachtgever van de motorclub.

‘Deze hadden we al bijna’

Het onderzoek rond het plan om de Amstelveense crimineel Ahmet G. (57) te vermoorden is eind december 2020 opgestart. In het onderzoek dat luistert naar de naam ‘Goudvink’ spelen de chatgesprekken van de Caloh Wagoh-president een hoofdrol. Op 23 en 24 september 2018 chat hij met iemand die zich ‘Dogtulip’ noemt en vraagt informatie over Ahmet G. Keylow schrijft al veel info te hebben over het doelwit. ‘Huis hebben we al. Nu alleen auto en café exact (...) Als ik weet welke auto, is ‘t klaar. Want hij gaat vroeg weg. Als ik auto weet, staan ze ernaast in bus.’ En hij schrijft dat Ahmet G. al een keer is ontsnapt aan een aanslag. ‘Deze hadden we al bijna.’

Ahmet G. is een crimineel van Turkse afkomst die in februari van dit jaar werd veroordeeld tot een celstraf van 33 maanden vanwege lidmaatschap van een criminele organisatie, het witwassen van tonnen euro’s en valsheid in geschrifte. In het criminele circuit wordt hij gezien als een grote en gevaarlijke drugshandelaar.

De recherche denkt inmiddels dat een moordcommando op 1 augustus 2018 op weg is geweest om G. te liquideren. Informatie hierover kwam binnen via de TCI, de inlichtingendienst van de politie. Die ontving de tip, nadat Ahmet G. in zijn woning door een nog onbekende man werd neergeschoten, waarbij ook zijn dochter werd geraakt. Deze aanslag staat los van het Eris-onderzoek en speelt ook geen rol in dit onderzoek. ‘De 52-jarige Robert R. is lid van MC Caloh Wagoh. Hij heeft eerder een poging gedaan om dit beoogde slachtoffer te liquideren. Hij wilde hiervoor een Scorpion gebruiken. Dit is toen mislukt. Die dag is R. aangehouden door de politie en had hij een Scorpion bij zich’, luidt de tip.

Machinegeweer in de kofferbak

Als de politie die tip uitloopt, blijkt R. inderdaad op 1 augustus 2018 te zijn aangehouden. R. rijdt die dag samen met Jack S., ook een lid van Caloh Wagoh en Roziena A. in een gestolen BMW over de A4 vanuit Den Haag. De auto valt bij de politie op vanwege valse kentekenplaten. Als de politie hen staande houdt en de auto controleert vinden de agenten in de kofferbak een tas met daarin een Scorpion, een machinegeweer. Ook zitten er twintig patronen en een geluiddemper in de tas, waarop de drie worden aangehouden. Maar omdat de politie dan nog niet voldoende informatie heeft en tijdens verhoren geen openheid wordt gegeven, blijft het onduidelijk wat ze van plan waren.

Volledig scherm De politie vond in de kofferbak een Scorpion, een automatisch vuurwapen. © AD

Door de informatie uit de chatgesprekken en het onderzoek uit 2018 aan elkaar te knopen wijst de recherche nu Keylow en de drie anderen aan als verdachten. Maar de politie stuit inmiddels ook op andere aanwijzingen dat de drie in augustus 2018 daadwerkelijk van plan waren G. te liquideren. Zo lag in een BMW het adres van G. en vond de politie op de telefoons van een van de verdachten foto’s van de omgeving van de woning van het doelwit. Uit onderzoek blijkt dat die foto’s in juli 2018 zijn gemaakt, wat er op duidt dat er mogelijk voorverkenningen zijn gedaan.

Getuige bedreigd

Op 3 februari 2021 wordt Roziena I. aangehouden, de drie andere verdachten zitten al geruime tijd vast vanwege andere moordverdenkingen binnen het Eris-onderzoek. Roziena vertelt de recherche dat ze meerdere malen in Amstelveen is geweest met Robert R. en Jack S. Deze Jack S. zou boos zijn geworden toen hij de politiewagen achter hen aan zag komen rijden. En hij bedreigde mij, vertelt ze. Als Roziena de politie zou vertellen dat ze vaker in Amstelveen waren geweest, zou zij haar zoontje nooit meer zien. Ook andere leden van de motorclub zouden dreigementen hebben geuit. Leden van de club zouden bij haar thuis zijn geweest, en ze zouden hebben gedreigd haar broer te ontvoeren.

Jack S. werd een maand geleden geconfronteerd met deze onderzoeksbevindingen. ,,Ik beroep me op mijn zwijgrecht”, is het enige dat hij kwijt wilde. Medeverdachte Ramzan R. weigert mee te werken aan een verhoor.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.