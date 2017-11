Weer vertraging in zaak Mitch Henriquez door gesteggel over namen agenten

Tegen het einde van het festival zei Henriquez, voor de grap, tegen agenten dat hij een pistool had. Toen hij weigerde zich over te geven, werd hij door vijf agenten tegen de grond gewerkt en in een politiebusje gestopt. Volgens het OM zou hij onderweg zijn overleden, maar op videobeelden die daags na het incident werden verspreid, is te zien hoe hij middels een zogenaamde nekklem in bedwang wordt gehouden. Het NFI concludeert dat de nekklem de doodsoorzaak is.



Twee agenten worden uiteindelijk vervolgd voor hun aandeel in het politiegeweld. Het tweetal wordt verdacht van mishandeling met dodelijke afloop, dan wel doodslag of dood door schuld. De verdediging kwam in maart echter onverwachts met een nieuw medisch rapport, van forensisch arts Kees Das, dat stelt dat Henriquez aan een hartstilstand is overleden. Door dit rapport en de extra deskundigen die daarover gehoord moeten worden, is de behandeling van de zaak maanden uitgesteld.



De twee agenten die terecht staan, worden afgeschermd voor iedereen behalve de rechters en officieren van justitie. Ze bevinden zich in de zaal achter een kamerscherm. Hun stemmen worden vervormd, in verband met hun privacy en ter bescherming. De agenten en hun families zijn zwaar bedreigd na de fatale arrestatie.



De advocaten van de nabestaanden van Henriquez hebben op meerdere manieren, echter zonder succes, geprobeerd om achter de identiteit van de agenten te komen. Vanmorgen eiste advocaat Richard Korver, namens de familie van Henriquez, opnieuw openbaarmaking van hun namen.