Weer waarschuwing voor gladheid, wegen bevriezen in zuiden en noorden van het land

In Drenthe, Friesland en Groningen en Noord-Brabant en Limburg geldt daarom code geel. Die code staat voor: wees alert. Volgens de site is er bij deze code mogelijk kans op gevaarlijk weer. ‘Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is.’ Voor de provincies in het midden en westen van het land geldt geen waarschuwing.