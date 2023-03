Weersomslag in de maak: volgende week koud, guur en kans op pak sneeuw

De zon gaat zaterdag grotendeels schuil achter de wolken en daarbij kan het af en toe licht (mot)regenen. In de middag wordt het vanuit het noorden op steeds meer plaatsen droog, maar de zon zal alleen heel lokaal even doorbreken. Het wordt 7 of 8 graden. ,,Daarmee is het niet koud voor de tijd van het jaar, maar het bewolkte weer maakt het voor het gevoel kouder’’, stelt meteoroloog Berend van Straaten van Weeronline .

Zondag wordt een wisselvallige dag met verspreid over het land lichte buien. Er zijn ook droge perioden, maar veel zon hoeven we daarbij niet te verwachten. Het wordt iets kouder met in de middag zo’n 6 graden. Tijdens buien daalt de temperatuur een paar graden en behalve regen valt uit sommige buien ook hagel of wat natte sneeuw. Van Straaten: ,,Tel daarbij een matige noordwestenwind op en dan is het best guur weer met een gevoelstemperatuur dicht bij het vriespunt. Het wordt een dag waarbij we af en toe diep in onze winterjas weg zullen duiken.”