Weersverbetering op komst: droog, zonnig en warmer

Maar voordat het zover is hebben we nog twee overgangsdagen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt zo'n 9 negen graden, er valt nog een enkele, veelal lichte bui en de westelijke wind is aan zee nog krachtig of hard, meldt weerman Raymond Klaassen. In de loop van de dag neemt de wind af. Vanavond krijgen we brede opklaringen waardoor het plaatselijk een graadje kan gaan vriezen.