Weggeefwinkel zó populair, dat klanten nog maar één keer per week mogen komen: ‘Zo blijft het eerlijk’

Op een bedrijventerrein in Hoorn zijn vandaag menselijke resten gevonden, in het onderzoek naar de vermissing van Sumanta Bansi (22). Daarmee zou er vier jaar na haar verdwijning een doorbraak kunnen zijn in de zoektocht naar het lichaam van de student uit Hoorn.

13 september