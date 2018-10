'Weghalen letters I amsterdam slecht idee'

Erik Kessels van reclamebureau KesselsKramer ontwierp de slogan I amsterdam. In 2004 had de gemeente Amsterdam een wedstrijd uitgeschreven voor een citymarketingcampagne.



De kreet uit de jaren 80, 'Amsterdam heeft 't', was niet zo geslaagd - Amsterdam heeft wat? Heroïne? Hondenpoep? - en Amsterdam was steeds minder in trek. Bij gebrek aan een echt landmark, zoals de Big Ben in Londen of de Golden Gate-brug bij San Francisco, moest er weer een kreet komen om de stad op de kaart te zetten.



Het idee van KesselsKramer leek zo voor de hand te liggen dat ze eerst maar eens in het merkenregister checkten of het niet al was geregistreerd. ,,Dat bleek niet zo te zijn'', zegt Erik Kessels. ,,Dus toen hebben wij dat maar gedaan, weken voor we het idee presenteerden.''



KesselsKramer had net de 'Ben'-campagne gedaan, voor mobiele telefonie - het was de tijd van het personificeren van merken. En daarbij was de gedachte: Amsterdam is heel internationaal. De som van de (destijds) 178 nationaliteiten vormde samen de stad Amsterdam. Het werd een fotoboek, een tentoonstelling, en de slogan dus, die later in die meer dan manshoge letters werd gegoten en op een aantal toeristische plekken in de stad kwam te staan.