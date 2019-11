Wegverkeer veroorzaakt 17 procent CO2-uitstoot

Gevaarlij­ke stoffen vrij door ladingdief­stal Roermond

1:23 Bij een ladingdiefstal vanaf een Nederlandse vrachtwagen op een parkeerplaats langs de A73 in Roermond zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gevaarlijke stoffen gemorst. De brandweer is uitgerukt om het nikkel in poedervorm van de straat op te ruimen. Nikkel in poedervorm is kankerverwekkend en kan gevaarlijk zijn bij aanraking, laat een woordvoerder van de brandweer weten.