Weinig animo in Nederland voor militaire parade

Tanks op Pennsylvania Avenue. Misschien al dit jaar in Washington, al is niet iedereen daar even enthousiast over het idee. Het zou een verkeerd signaal afgeven aan de wereld en bovendien zou het een vermogen kosten al dat materieel naar de hoofdstad te verplaatsen, aldus critici.

Maar de president heet geïnspireerd door zijn bezoek aan Frankrijk waar hij op 14 juli de nationale parade bijwoonde. ,,Ik wil ook zo’n een parade'', zou Trump zijn generaals en de minister van Defensie hebben laten weten. Witte Huis-woordvoerder Sarah Sanders legde uit dat president Trump zo steun wilde geven aan de Amerikaanse militairen ‘die elke dag hun leven in gevaar brengen om ons land te beschermen.’

Terwijl Amerika bekvecht om het plan klinkt er in Nederland weinig animo voor navolging. Afgezien van het feit dat het lastig wordt te paraderen met tanks die we nauwelijks nog hebben - 18 van Duitsland geleasde tanks zijn er nog – past het paraderen met kanonnen niet zo in onze volksaard. ,,Wij hebben een Veteranendag die draait om de mensen, niet om het materieel. Zo tonen we onze dankbaarheid voor hun werk'', zegt een woordvoerster van het Veteraneninstituut in Doorn.

Jean Debie, voorzitter van de Vakbond voor Defensiepersoneel weet ook niet of wij zouden zitten te wachten op een militaire stoet. ,,Het imago van onze militairen is goed. De acceptatie van de krijgsmacht ligt ergens rond 75 procent. Veel hoger dan in het verleden. De waardering voor de militaire missie is ook meestal ruim voldoende. Eenheden die terugkomen van uitzending krijgen hier een medaille voor hun inzet in de steden en dorpen waar ze gelegerd zijn. Als bijvoorbeeld het 42e Bataljon Limburgse Jagers op uitzending is geweest en er is een medaille-uitreiking in het openbaar dan wordt dat zeer geapprecieerd door de burgers.''

Op Veteranendag lopen bovendien veteranen én actief dienende militairen in de optocht mee. Daarnaast kent Nederland de ‘Open Dagen’ waar mensen kunnen kijken wat onze militairen doen. Die dagen zijn erg populair. Kortom, Nederland heeft zijn eigen manier om zijn militairen te eren en twee derde van de veteranen vindt dat ook prima zo, aldus een onderzoek van het veteraneninstituut uit 2017.