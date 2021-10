Wel of geen QR-code? Ook Sinterklaas worstelt met coronaregels

,,Het is niet meer te volgen”, verzucht Dik Boers van Stichting Sinterklaasintocht in Assen. De stichting boog zich, samen met de gemeente, over de huidige coronaregels voor evenementen en kwam tot de conclusie dat er dit jaar simpelweg geen grote intocht van de Sint in de stad (met 69.000 inwoners) te organiseren valt. De stichting gelastte daarop de intocht af. Om vlak daarna van andere comités in de regio te horen dat zij, en hun gemeente, juist concluderen dat het wél kan.