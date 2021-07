Het was voor mij de zoveelste week met een inbox vol ziekte-, dood- en overige verwensingen naar mijn hoofd, vanwege mijn religiekritische debuutroman Ik ga leven. En dat zette me aan het denken: welk ander volk scheldt er ook met ziektes? Google vertelde mij: geen enkel. Dit is kennelijk een stukje Nederlandse identiteit dat me is ontgaan. Ik zou zeggen, voeg het toe aan ons Unesco werelderfgoed en gebruik het als weerwoord tegen mensen die zeggen dat dé Nederlandse identiteit niet bestaat, bijvoorbeeld de koningin, ware het niet dat het niet per se iets is om trots op te zijn.