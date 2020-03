Dagelijks levenNu het coronavirus om zich heen grijpt, groeien de zorgen. Hier beantwoorden we je vragen over de impact op het dagelijkse leven: welke evenementen gaan door, hoe staat het met de scholen en kan ik nog naar opa en oma? We proberen de informatie zo up-to-date mogelijk te houden.

Welke evenementen gaan er wel en niet door?

Daar was lang geen peil op te trekken. Maar donderdagmiddag stelde Bruno Bruins, minister van Medische Zorg en Sport, op een persconferentie dat evenementen met meer dan 100 personen niet door zouden moeten gaan. ,,Het gaat dan bijvoorbeeld om sportwedstrijden, maar ook om theatervoorstellingen en tentoonstellingen in musea”, zei hij na crisisberaad. Die maatregelen geldt tot 31 maart.

De KNVB maakte daarop bekend dat al het eredivisievoetbal tot die datum stilligt, er worden dus geen wedstrijden zonder publiek gespeeld. Ook de marathon van Rotterdam (op 5 april) is afgelast. We houden op onze site ook een uitgebreide lijst bij van aangepaste of afgelaste evenementen wereldwijd.

Later donderdag volgen er nog aanvullende maatregelen voor de provincie Brabant.

Hoe staat het met amateursport?

Dat zal per sportclub of sportbond verschillen. Minister-president Rutte stelt op de persconferentie donderdagmiddag dat ‘alle kleinschalige wedstrijden gewoon door kunnen gaan'. ,,Maar als er meer dan 100 mensen bij elkaar komen niet.”

Vandaar dat NOC*NSF riep daarna op dat ze ‘met klem’ adviseert alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten. In ieder geval tot en met 31 maart. ,,Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten.”

Kan ik mijn kind nog naar school sturen?

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Italië, Duitsland en Denemarken zijn in Nederland de scholen (nog) niet gesloten. Argument daarvoor is onder meer dat het wel sluiten van scholen consequenties kan hebben voor ouders die eigenlijk op hun werk nodig zijn. Daarnaast lijken jongeren, zo stelt het kabinet, geen risicogroep te zijn voor het virus. Opvang van kinderen bij opa’s en oma’s is dan weer geen goed idee: ouderen zijn extra kwetsbaar voor het coronavirus. Wel kan de GGD besluiten een specifieke school te sluiten.

,,Kinderen die niet ziek zijn kunnen net als anders gewoon naar school of de kinderopvang. Is uw kind wel ziek? Handel dan allereerst zoals u gewoonlijk doet”, schrijft de Rijksoverheid. Dat geldt niet als het kind in een risicogebied is geweest (bijvoorbeeld China, Noord-Italië, Zuid-Korea). Ook voor Brabant geldt een ander advies, daar wordt kinderen die last hebben van verkoudheid, hoesten of meer dan 38 graden koorts hebben geadviseerd thuis te blijven. Dat advies zorgde er voor dat er de afgelopen dagen duizenden leerlingen thuis bleven. Schooltentamens volgende week gaan vooralsnog ook gewoon door.

Blijven de universiteiten open?

Het kabinet vraagt universiteiten grote hoorcolleges voorlopig online te geven.

En wat geldt er voor de kinderopvang?

Voor de kinderopvang gelden dezelfde regels als voor het basisonderwijs en middelbaar onderwijs, het kabinet adviseert niet ze te sluiten.

Wat doe ik met een afspraak bij de tandarts of de orthodontist?

De praktijken van tandartsen en orthodontisten zijn gewoon open (als de werknemers zelf niet ziek zijn uiteraard). De beroepsvereniging geeft als advies je afspraak af te zeggen bij verkoudheidsklachten (hoesten, niezen en verhoging tot 38 graden) en je daarbij de afgelopen 2 weken in een land/regio geweest bent met geweest waar het coronavirus wijdverspreid is. Brabanders moeten afzeggen bij verkoudheidsklachten (hoesten, niezen en verhoging tot 38 graden).

Hoe zit het met de sportschool en de sporttraining?

Sportclubs beslissen zelf of hun trainingen doorgaan. In Brabant is dat weer anders dan in de rest van Nederland. Sportscholen zijn gewoon open. Wel kondigden meerdere ketens aan vaker te controleren of sportapparaten goed zijn schoongemaakt, roepen ze zieke werknemers en klanten op niet te komen én delen ze geen high-fives meer uit na het behalen van een bepaalde prestatie.

Kan ik nog naar het café of op het terras zitten?

In Brabant wordt opgeroepen tot ‘sociale onthouding’. Dat wordt omschreven als: Het matigen van sociale contacten en aangaan van alleen strikt noodzakelijke nieuwe sociale contacten. De burgemeesters stelden ook: ,,Brabant gaat niet op slot. Bijvoorbeeld kroegen en musea blijven open. Als u daarheen gaat, neem dan uw verantwoordelijkheid en zoek daarna geen kwetsbare mensen zoals ouderen of zieken op.” Voor de rest van Nederland geldt de oproep tot sociale onthouding niet. Wel geldt de oproep van premier Rutte ‘geen handen te schudden’. (Waarna hij ‘sorry’ moest zeggen omdat hij zelf wel direct de hand van zijn gesprekspartner schudde).

Kan ik nog op bezoek bij opa en oma?

Zie ook hierboven. Het is waarschijnlijk niet verstandig eerst het café in te gaan en de volgende ochtend koffie te gaan drinken bij opa en oma. Ook als u verkoudheidsklachten heeft is het vermoedelijk beter dan bezoek even uit te stellen. Jaap van Dissel, directeur van het RIVM, zei daar eerder over tegen deze site: ‘Geef de infectie niet door, wees solidair met opa en oma.”

Moet ik in de winkel extra eten of andere spullen inslaan?

Vooralsnog zijn in geen enkel Europees land de winkels dicht, ook niet in Italië. Wel mogen mensen die in quarantaine zijn uiteraard niet zelf boodschappen doen, zij moeten familie of bekenden inschakelen. De Rijksoverheid adviseert altijd al een noodpakket in huis te hebben in geval van een crisis. Daarin staat onder meer dat het handig is flessen water en houdbaar voedsel, desinfecterende handgel en wc-papier in huis te hebben.

Hoe wapen ik me tegen desinformatie?

Op social media en in whatsapp-groepen gaan, zoals bij elke crisis, talloze berichten rond die waar kunnen zijn, maar dat niet zijn: fakenews dus. Zo gingen er de afgelopen dagen screenshots van verzonnen nieuwsberichten rond die van NOS en RTL afkomstig leken. Ook werd er er via whatsapp onder meer een Engelstalig medisch bericht doorgestuurd waarin staat wat precies de symptomen zijn van het coronavirus, hoe je het bij jezelf kunt herkennen (houdt 10 seconden je adem in en kijk of je moet kuchen) en hoe je besmetting kunt voorkomen (elk kwartier een slok water nemen). Ook staat er de oproep in de informatie door te sturen aan familie en vrienden. Het bericht zou van het Standford Hospital Board komen. Het Standford Medical Centre liet eerder deze week weten dat die informatie niet klopt en ook zeker niet van hen afkomstig is.

Kortom: geloof niet elke app die wordt doorgestuurd, maar controleer de bron of het medium waar het vandaan komt. Of volg onderzoeker Peter Burger op twitter, de onderzoeker van nepnieuws maakt er een sport van zoveel mogelijk hoaxen door te prikken.

Heeft corona invloed op huisdieren?

Het RIVM zegt daar het volgende over: ,,Er is op dit moment geen bewijs dat gezelschapsdieren, zoals honden en katten, ziek kunnen worden van het nieuwe coronavirus, of dat zij dit virus verspreiden naar mensen. En er zijn geen aanwijzingen dat huisdieren een rol spelen in de verspreiding van het virus.” Maar wie in thuisisolatie zit, kan het best contact met huisdieren toch maar vermijden, stelt de dienst.