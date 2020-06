Wennen aan mondkapjes in het ov: ‘Beetje sharia-achtig’

Waar normaal gesproken duizenden mensen in de ochtendspits over elkaar buitelen om de trein te halen, is de hal van het Amsterdamse Centraal Station vanochtend uitgestorven. ,,Zo hoort het”, zegt hoofdconductrice Anja met een tevreden glimlach. Vanaf half zeven is ze aan het werk, op de eerste dag dat het openbaar vervoer weer op stoom komt.



Op stations in heel Nederland heeft de NS maatregelen getroffen. Borden waarschuwen reizigers om afstand te houden, ook op de roltrappen. En dat het in treinen verplicht is een mondkapje te dragen. Maar van misschien gevreesde chaotische taferelen is deze ochtend geen sprake. ,,Er zijn iets meer reizigers dan de afgelopen weken, maar er rijden ook meer en langere treinen”, zegt Anja.