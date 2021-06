Werd corona of hartfalen man (85) fataal? Justitie vervolgt huisarts niet na betwiste doodsoorzaak

Grote brand in Esbeek verwoest woning; brandweer probeert naastgele­gen huizen te redden

28 mei ESBEEK - Vrijdagmiddag is in een boerderij in Esbeek brand uitgebroken. De bewoners konden gelukkig op tijd buiten komen. Er kon niet voorkomen worden dat de brand twee woongedeeltes verwoeste. De vlammen sloegen over naar een naastgelegen woning. De brandweer probeert andere woningen te behoeden van de vlammenzee, meldt de veiligheidsregio.