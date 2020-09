Wereld ziet Nederland als risicogebied en dat zal in herfstvakantie te merken zijn

Advocaat wil onderzoek naar aanhouding hoofdrol­spe­ler scha­duw-affaire in Dubai

16 september De rechtbank moet onderzoek doen naar de aanhouding van de Amsterdamse crimineel Khalid J. in Dubai eerder dit jaar. Dat heeft zijn advocaat Leon van Kleef woensdag gevraagd. Khalid J. is een van de hoofdrolspelers in de affaire rond het schaduwen van advocaten.