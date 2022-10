Wereldkinderen schrikt van rol bij mismatches in Colombia: ‘Zeer ernstig als dit klopt’

Kinderwelzijnsorganisatie Wereldkinderen schrikt van de rol die het heeft gespeeld bij de veelbesproken mismatches in Colombia. De stichting werkte net als het tv-programma Spoorloos jarenlang samen met Edwin Vela, de Colombiaanse fixer die na de uitzending van Oplichters aangepakt in opspraak is geraakt.

Misdaadjournalist Kees van der Spek legde gisteren met zijn onthullingen een bom onder het uiterst succesvolle programma Spoorloos, dat al ruim dertig jaar een instituut is op de Nederlandse televisie. Een frauduleuze tussenpersoon in Colombia, Edwin Vela, zou voor het programma aan zeker zestien zoektochten naar biologische ouders van Nederlanders hebben meegewerkt. Omroep KRO-NCRV kan inmiddels twee ‘mismatches’ bevestigen van Nederlanders die in Colombia niet aan de juiste biologische ouders zijn gekoppeld.

‘Zeer ernstig’

Edwin Vela verrichte ook jarenlang hand- en spandiensten voor Wereldkinderen, een vereniging die zich inzet als kinderwelzijnsorganisatie voor buitenlandse kinderen zonder thuis. Op vragen van deze site wil de organisatie niet reageren, maar op de site zelf geven ze een korte verklaring over hun betrokkenheid bij de blunders. ‘Wij beschouwen deze mogelijke fouten als zeer ernstig en betreuren het ten zeerste als dit is gebeurd’, valt te lezen. ‘Deze uitzending kan leiden tot emoties en vragen bij mensen die zich vanuit welke rol dan ook verbonden voelen met adoptie in het algemeen of adopties uit Colombia in het specifiek.’

Gisteren onthulde deze site dat een medewerkster van Wereldkinderen in 2004 werd weggestuurd op verdenking van schimmige praktijken rond adoptieouders in Colombia. Deze vrouw blijkt al vele jaren in dienst voor het programma Spoorloos, tot op de dag van vandaag. ,,Daar heb ik uitvoerig over gesproken met de eindredacteur van het programma Spoorloos. Die vond ingrijpen niet nodig, omdat de vrouw voor het programma goed werk zou verrichten. Nou, ik had een andere keuze gemaakt”, zegt Ina Hut, toenmalig directeur van Wereldkinderen.

Hut stopte in 2009 als directeur bij Wereldkinderen en luidde vervolgens de noodklok over structurele misstanden in de wereld van interlandelijke adoptie. ,,Ik kon en wilde niet meer verantwoordelijk zijn voor interlandelijke adoptie”, schreef ze enkele jaren later in een column. ,,Ik heb jarenlang geprobeerd het systeem van binnenuit te verbeteren. Dat is niet gelukt, het was vechten tegen de stroom in: de wereld van interlandelijke adoptie is een wereld waarin men ervan overtuigd is dat interlandelijke adoptie nog steeds goed is en waarbij criticasters zoveel mogelijk buiten het systeem worden gehouden.”

Vaker in opspraak

Wereldkinderen is de laatste jaren vaker in opspraak geraakt door diverse rechtszaken. In 2013 beweerde een Nederlandse adoptiemoeder in een onthullende reportage van KRO Brandpunt dat Wereldkinderen de biologische moeder van haar adoptiezoon had doodgezwegen, terwijl ze nog in leven is.

Wereldkinderen is sinds gisteren diverse keren om een reactie gevraagd, maar die wilde de organisatie niet geven.