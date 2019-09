Werken als illegaal: Saïd zat 15 uur achter elkaar in een vieze kruipruimte

Eindelijk erkenning: acht jaar na Ridderhof­dra­ma krijgt Johan schadever­goe­ding

6:00 Bij het schietdrama in Alphen in 2011 kreeg Johan Nievaart twee kogels in zijn lijf, die hij opving voor zijn vluchtende zoon Mike. Fysiek en geestelijk heeft hij er nog dagelijks last van. Dat hij na dik acht jaar procederen definitief schadevergoeding krijgt, voelt als gerechtigheid.