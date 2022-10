Werknemers touringcarbedrijven leggen werk neer om cao-conflict

Mannen maken doodsklap op A1 bij Kootwijk, maar stappen ongedeerd uit: ‘Engeltje op hun schouder’

Twee jongemannen zijn vanmorgen op de A1 ter hoogte van Kootwijk in een bakwagen met een enorme klap op een vrachtwagen gereden. De achterkant van de vrachtwagen is daarbij doorgedrongen tot in de cabine van het kleinere voertuig.

11 oktober