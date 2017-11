Werkstraffen geëist na dood vrouw (81) door ernstig tekortschieten thuiszorg

Voor deze fans is het al bijna kerst

15:42 Wachten met de kerstversiering tot de Sint het land uit is? Wat een onzin. In deze drie huizen in Amersfoort zijn de bewoners al in kersstemming. Dagen, soms weken werkten ze aan hun kerstwalhalla. En dan mag het best even staan. Lees hier het volledige verhaal.