Werkstraffen tot 100 uur en voorwaardelijke celstraffen voor protest boeren bij huis minister

,,Het is onacceptabel dat je een politicus thuis op gaat zoeken met een grote groep. Dit is zuivere intimidatie”, aldus de rechter.

En verder: ,,Ik acht bewezen dat u zich heeft schuldig gemaakt aan openlijk geweld.” De sfeer was volgens de politie grimmig, sommige verdachten noemden het een chaos. ,,U wilde de politieauto verplaatsen, de beelden spreken boekdelen. Daarna konden tractoren doorrijden. Er was een grotere groep die hier niet zit, die veel meer deden dan u hier gedaan hebt. U wordt verantwoordelijk geacht voor wat de groep doet. Dat acht ik bewezen.”

Ook de wederspannigheid acht de rechter bewezen. ,,Er is een groep die zich heeft verzet tegen de politie. Het gezag van de politie is volstrekt genegeerd.”

Bij de minister thuis

Op dinsdag 28 juni namen de boeren deel aan de protestactie bij de woning van de minister Van der Wal (Natuur en Stikstof). Politieauto’s werden vernield, blokkades doorbroken en agenten moesten zich zelfs terugtrekken voor hun eigen veiligheid.

De aanleiding was het nieuwe stikstofplan van het kabinet waarin de stikstofuitstoot in 2030 moet zijn gehalveerd. Op de avond zelf werd niemand opgepakt, maar aan de hand van foto's werden later alsnog mensen gearresteerd.

‘Een onsje minder straf’

De boeren zeiden eerder vandaag in de rechtbank van Zutphen dat het bezoek niet was bedoeld om angst bij de minister aan te jagen. Elf deelnemers stonden vandaag terecht voor onder meer openlijke geweldpleging.

Negen mannen kregen een werkstraf van honderd uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Twee kregen alleen een werkstraf van zestig uur voor het afdekken van een camera. Een verdachte was minderjarig en die kreeg een taakstraf van tachtig uur opgelegd. Het OM had werkstraffen tot 120 uur en voorwaardelijke celstraffen tot twee maanden geëist.

De rechter: ,,Ik ga u een onsje minder straf opleggen dan de officier heeft geëist. Ik snap uw strijd, geen misverstand. Maar dit is ernstig. De politie moest aan de kant, dat is onacceptabel. De politie moest de minister beschermen.”

Het is niet aan een groep burgers die bepaalt dat het dan even anders moet, zegt de rechter. ,,Een politicus is in functie, het debat wordt in Den Haag gevoerd. Dat is de democratie. Daar mag je het mee oneens zijn. Maar je weet niet wat de groep gaat doen. U mag niet met behulp van intimidatie uw ongerief uiten. Als we dit toestaan zijn er nog maar weinig mensen die burgemeester of bewindspersoon willen zijn.”

De meeste actievoerders waren bij de uitspraak aanwezig. ,,Echt onbegrijpelijk dit”, liep een van hen foeterend de rechtszaal uit.

Rennen voor hun leven

,,Je moet zo iemand niet privé opzoeken”, erkende de 20-jarige Jordi P. uit Eibergen eerder vandaag nog. ,,We hadden niet de bedoeling om angst aan te jagen. We wilden ons gewoon laten horen”, meende de 27-jarige Thomas R. Alle boeren zeiden tegen de politierechter dat vooraf niet bekend was dat de stoet van mogelijk tachtig trekkers naar het huis van de minister in Hierden zou gaan.

Via een WhatsApp-groep werd opgeroepen om elkaar die avond om 19.30 uur bij een begraafplaats in Bathmen te treffen. Daar zette een stoet van uiteindelijk circa 150 boeren zich in beweging om tegen 22.30 uur in de straat van de minister te arriveren, bleek op de rechtszitting.

Politie werd bij haar huis gestationeerd, maar die kon op 28 juni niet op tegen de overmacht van tientallen boeren met trekkers. Twee agenten zaten onder het hooi, keken in de koplampen van een shovel en zagen die recht op zich af komen, zei de officier van justitie. ,,Ze renden voor hun leven.” Trekkers dumpten vervolgens mest bij de woning van de minister.

‘Doelbewuste intimidatie’

De verdachten uit onder meer Holten, Nieuw-Heeten, Bathmen en Eibergen hadden het gevoel dat hen nu wordt verweten wat een groep van 150 man gedaan heeft. De actie die avond was spontaan, maar volgens de officier van justitie eerder vandaag ontstond een ongecontroleerde en onveilige situatie. ,,Je zoekt een ambtsdrager niet op deze manier op. De actie was een doelbewuste poging tot intimidatie.”

Minister: ‘Terecht dat ze zich moeten verantwoorden’

Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) vindt het ‘terecht’ dat de boeren die haar voor haar huis hebben bedreigd, zich vrijdag voor de rechter moesten verantwoorden. Vandaag zei ze dat ze er ‘vrij weinig’ van verwacht. Over een gepaste strafmaat had ze desgevraagd niet nagedacht. ,,Ik vind het het belangrijkste dat ze verantwoording afleggen”, zei de minister voorafgaand aan de ministerraad.