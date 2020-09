Werkweek begint met zomerse warmte, morgen mogelijk records

Het nazomeren kan beginnen. De temperatuur zal aan het begin van deze werkweek fors oplopen, dat meldt Weerplaza. Wie wil genieten van 30 graden of meer gaat daarvoor het beste naar Noord-Brabant of Limburg toe.

,,Want vooral in het zuidoosten schiet het kwik omhoog”, zegt Weerplaza-meteoroog Leon Saris. ,,In Limburg kan het plaatselijk zelfs 31 graden worden.” In het noorden van het land blijft het wat kouder. De wind werkt daar afkoelend aangezien het over het IJsselmeer blaast.

Lees ook Het nazomeren kan beginnen: regionaal tropisch warm Lees meer

Vergeet zonnebrand niet

Saris: ,,Maar in het hele land is sprake van veel zon. Dus insmeren blijft belangrijk. In het oosten is er wat sluierbewolking, maar zoveel zon houdt dat niet tegen.”

Morgen wordt het zelfs nog iets warmer. Het kan dan 30 graden of meer worden in de Bilt, een record. En misschien stijgt het kwik dinsdag op sommige plekken zelfs naar 33 graden.

Klimaatverandering

Het oude dagrecord van 15 september was in 2016. Toen werd het 29,0 graden in de Bilt. Dat is niet eens het enige record dat morgen gehaald kan worden. ,,Zodra er sprake is van een tropische dag, spreken we van de meest late tropische dag op het hoofdstation van het KNMI.” Dat record staat nu op een dag eerder. Op 14 september 2016 werden een maximum van 31,4 graden gemeten.

,,Het weer is altijd grillig”, zegt Saris. ,,Dus het kan dat het zo laat in het jaar nog warm is. Al blijft het opvallend. Het is weer een teken aan de wand van klimaatverandering.”