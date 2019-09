Wesley verloor z'n moeder bij brugongeluk: ‘Er is weinig verbeterd, waarom leren we niet?!’

Hij ging samen met zijn drie kinderen, de eerste keren na het ongeluk. Die durfden zelf geen brug meer over. ,,Ze zijn een hele tijd bang geweest. ‘Oma is ook overleden op een brug’, zeiden ze. We zijn gaan oefenen, samen de brug over gegaan naar de Zaanse Schans. Inmiddels gaat dat wel goed”, vertelt Wesley Fontijn, die in 2015 zijn moeder verloor toen ze met haar fiets van de Den Uylbrug in Zaandam viel en overleed.