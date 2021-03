Westerstorm: veel schade, boom valt op rijdende auto in Nijmegen

Voor vanmiddag is de verwachting dat de wind aanzwelt tot windkracht 8. Op Waddeneiland Vlieland werd kort voor twee uur vanmiddag windkracht 9 gemeten, maar de grootste uitschieter tot nu toe was in Vlissingen. De zwaarste windstoot van 107 kilometer per uur werd daar vanmorgen rond half zes al gemeten. Door de harde wind zijn in het Putten op de Veluwe platen van een 18 meter hoge silo van een bedrijf afgewaaid en vlakbij het spoor terechtgekomen. Treinen reden uit voorzorg enige tijd langzamer langs het terrein. Ook vrijdag waren er soortgelijke problemen bij Recyfood Recycling. Op de snelweg A50 bij Apeldoorn waaide een paardentrailer om tijdens het rijden.

Code geel

Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgekondigd voor zware windstoten, met name tijdens buien, van 80 tot 90 kilometer per uur, aan zee tot rond 100 km per uur. In de loop van de avond neemt de wind uit het zuidwesten af en verdwijnen de zware windstoten.



Afgelopen donderdag stond er ook al een stormachtige wind. Die richtte voor 30 miljoen euro schade aan. Het was de eerste officiële storm van het jaar, met windstoten van boven de 120 kilometer per uur. Deze storm kreeg geen naam, omdat er geen code oranje was afgegeven.