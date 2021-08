Wetenschappers willen in strijd rond Tata Steel doorbraak forceren: ‘Overleden mensen onderzoeken’

Volgens eerder RIVM-onderzoek uit april komen in de regio IJmond méér gezondheidsklachten voor dan waar ook in Nederland. Van 22 procent tot hier en daar zelfs 50 procent meer kans op - onder meer - longkanker. Een tweede onderzoek naar veegmonsters van de neergedaalde stoffen die elke dag over de regio dwarrelen, moet nog gepresenteerd worden. Maar dat onderzoek geeft geen antwoord op de vraag: wáár komen die stoffen vandaan? In de regio is daarnaast nog veel meer argwaan tegen ‘de overheid’ ontstaan nadat duidelijk werd dat een GGD-directeur hoogstpersoonlijk de naam van Tata uit een gezondheidsonderzoek liet schrappen.



Ook de bekende forensisch patholoog Frank van de Goot sluit zich aan. De patholoog sprak dit weekend met Jan de Jong, grote baas van investeringsmaatschappij Nedamco en voortrekker van het plan om eigen onderzoek te doen. Van de Goot zou lichamen van overleden personen uit de regio kunnen onderzoeken op chemische stoffen en die dan weer vergelijken met een controlegroep ‘ver weg’ van Tata Steel.



Wel waarschuwt hij dat daarmee niet zomaar geconcludeerd kan worden dat die persoon ziek is geworden van die stoffen en dat het dus allemaal de schuld van Tata is. Het is Van de Goot wel al opgevallen dat diverse buitenlandse onderzoeken naar de relatie tussen staalfabrieken en kanker nooit in de RIVM-rapporten zijn meegenomen. Checken of dat echt klopt en waarom dat is, daarin ziet Van de Goot wel een taak voor KWF.



Dat gaat Annebel Schipper weer wat snel: ,,We zijn nog niet zover dat we al weten wát we kunnen doen”, zegt zij. Wel heeft het RIVM weer bij KWF aangeklopt, aldus Schipper, om ook eens te informeren wat er nu allemaal gaande is.