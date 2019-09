Wethouder Amsterdam stapt op na ruzie over toekomst Afval Energie Bedrijf

De Amsterdamse wethouder van financiën en economische zaken, Udo Kock, stapt met onmiddellijke ingang op. In zijn ontslagbrief aan burgemeester Femke Halsema zegt de D66-wethouder zich niet te kunnen vinden in de oplossing die het college wil voor de problemen bij het Afval Energie Bedrijf (AEB).

Volgens Kock is uit onderzoek gebleken dat de crisis bij AEB het beste kan worden bestreden door het bedrijf volledig te privatiseren. Maar het college zou liever in zee gaan met publieke partijen. Die optie kost de stad volgens de vertrekkende wethouder meer geld, geeft meer financiële risico’s en minder kans op een succesvolle doorstart. ,,Ik kan geen verantwoordelijkheid dragen voor een besluit dat evident risicovol en onnodig kostbaar is voor Amsterdam en haar inwoners”, aldus Kock.

AEB is verantwoordelijk voor het verbranden van afval en de levering van warmte. Het bedrijf kampt met technische mankementen en miljoenentekorten en om veiligheidsredenen liggen vier van de zes verbrandingsovens al een tijdje stil. Dat is niet alleen een Amsterdams probleem. Bij AEB wordt ook veel afval uit de rest van Nederland en zelfs uit het buitenland verwerkt. Het is een verzelfstandigd bedrijf waarvan de gemeente Amsterdam 100 procent aandeelhouder is.

Deal

Kock botste hierover de laatste weken met zijn collega-wethouders van GroenLinks, SP en PvdA, die liever zien dat Amsterdam een meerderheid van de aandelen AEB behoudt, of zeer invloedrijke garanties. Een externe investeerder is welkom, maar Amsterdam moet volgens hen de touwtjes in handen houden.

Kock had een geïnteresseerde partij die wilde instappen onder voor de gemeente gunstige voorwaarden, maar deze deal werd afgewezen door de overige wethouders. ,,Ik respecteer deze keuze. Echter, ik kan geen verantwoordelijkheid dragen voor een besluit dat evident risicovol en onnodig kostbaar is voor Amsterdam en haar inwoners.”