Wethouders Den Haag verdacht van corruptie

‘Bizar en schokkend’, noemt raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij de invallen bij De Mos en Guernaoui. ,,Ze zijn verdacht, er is dus nog niets bewezen, maar we hebben als partij al vaker aandacht gevraagd voor de verwevenheid van ondernemers met de partijfinanciering van Groep de Mos. Als er nu echt bewezen kan worden dat er sprake is van omkoping dan is dat ernstig. Enorm ernstig.’’



Ook Arjen Kapteijns, fractieleider van GroenLinks laat weten enorm te zijn geschrokken. ,,Maar we moeten vooral de rijksrecherche haar werk laten doen.’’ Een woordvoerder van Richard De Mos verwijst voor commentaar op de situatie naar de woordvoerder van de burgemeester. De burgemeester heeft laten weten later op de dag met een verklaring te komen.



Volgens Omroep West diende de Partij van de Eenheid op 5 september een WOB-verzoek in bij het Haagse stadsbestuur tot het verkrijgen van alle correspondentie tussen de gemeente Den Haag en het Zalencentrum Opera en de interne communicatie van de gemeente. Het WOB-verzoek is mogelijkerwijs aanleiding voor het onderzoek naar De Mos en Guernaoui door de rijksrecherche, stelt de stadszender.