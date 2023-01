White Lives Matter-activisten ‘claimen’ teksten op Erasmusbrug: ‘We gaan verder op grote locaties’

Histori­sche loonsverho­ging van 16,93 procent voor duizenden havenwer­kers

Ze bestaan hoor, bedrijven waar je wél een complete inflatiecorrectie krijgt van 17 procent. En nee, dan hebben we het niet over buitenlandse bedrijven, maar gewoon ondernemingen die zijn gevestigd in Nederland. Sterker, duizenden havenwerkers krijgen komend jaar een forse loonsverhoging, als gevolg van een harde afspraak die werd gemaakt toen niemand de huidige inflatie kon voorzien.

