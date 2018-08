WHO slaat alarm: grootste mazelenepidemie in Europa in tien jaar

In 2017 werd er al een record gevestigd: in twaalf maanden tijd werden er 23.927 mazelenpatiënten geconstateerd. Nu gaat de teller in een half jaar tijd al richting het dubbele. Alarmerend, vindt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Zeker 37 mensen zijn overleden aan de gevolgen van de ziekte.



,,Na het laagste aantal mazelenzieken in de afgelopen jaren, ruim 5000 in 2016, zien we een dramatische stijging in het aantal infecties en aanhoudende epidemieën'', zegt Zsuzsanna Jakab, de directeur van de Europese tak van de WHO. ,,We roepen landen op om maatregelen te treffen om de ziekte in te dammen. Dat start met inenten.''



23.000

Zeven landen die onder de Europese tak van de WHO vallen, zijn in het bijzonder getroffen en zagen minimaal duizend infecties onder kinderen en volwassenen. Dat zijn Frankrijk, Georgië, Griekenland, Italië, Rusland, Servië en Oekraïne. Dat laatste land telde de meeste zieken: 23.000 van wie er veertien zijn overleden.