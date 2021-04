Wie dit jaar 59 wordt, kan uitnodiging prik tegemoet zien

Plek over in GGD-prikhallen: steeds meer 60-min­ners kunnen uitnodi­ging verwachten

18:03 Het ministerie van Volksgezondheid roept alle 65-plussers die dat nog niet hebben gedaan op om een afspraak te maken voor een coronaprik. Omdat er plek over is in de prikhallen van de GGD, kunnen ook steeds meer mensen onder de 60 een vaccinatieafspraak maken.