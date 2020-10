Wie een mening totaal boycot, maakt de verspreiders alleen maar zekerder van hun zaak

RIVM-CIJFERS Ict-pro­bleem geeft vertekend beeld coronacij­fers: ‘slechts’ 8000 nieuwe besmettin­gen

21:46 Na drie dagen van meer dan tienduizend nieuwe besmettingen telt het RIVM er vandaag fors minder: 8123. Maar conclusies trekken is onmogelijk, de dataset van vandaag is ‘incompleet’ door een ict-probleem. Onduidelijk is dus hoe groot het werkelijke aantal is.