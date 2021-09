Wie helpt boer Marijn van 750.000 kilo uien af: ‘De prijzen zijn schandalig laag’

Met zijn veldverkoop wil Uitdewilligen de aandacht vestigen op de ‘scheve marktsituatie in de landbouw’. ,,Ik heb 750.000 kilo plantuien geoogst waarvoor ik in de huidige markt 3 tot 4 cent per kilo krijg. Dat is ver onder de kostprijs van 10 cent per kilo. Met deze schandalig lage prijzen lijd ik dus zwaar verlies. Het gekke is dat een kilo uien in de supermarkt gemiddeld 1 euro kost, terwijl de boer moet toeleggen op de teeltprijs. Dat is oneerlijk.”