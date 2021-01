Wie het slopen van binnensteden goedpraat, verspeelt zijn recht om mee te doen aan een debat

LIVE | Opnieuw rellen in veel steden: politie doelwit van geweld, winkels geplunderd, 70 arresta­ties

22:37 In verschillende plaatsen in Nederland is het voor de tweede achtereenvolgende avond tot rellen en plunderingen gekomen. Honderden relschoppers zoeken bewust de confrontatie met politieagenten en bekogelen hen met zwaar vuurwerk en stenen. Inmiddels zijn er meer dan 70 personen opgepakt voor vernielingen en geweldpleging. In verschillende steden is een noodverordening afgekondigd om de veiligheid te waarborgen. Het ging onder andere mis in Rotterdam, Amsterdam, Alphen, Den Haag, Den Bosch, Amersfoort en in Helmond. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.