Wie is Eline van ’t N., de vrouw die is opgepakt voor bedreiging van Sigrid Kaag?

Als je met mensen die haar goed kennen praat over Eline van ’t N., raak je in de war. Aan de ene kant heb je het verhaal van een vrouw die op jonge leeftijd trouwde, vier kinderen kreeg, een zorgzame moeder was, werkte als verzorgende in de thuiszorg en in alles op weg leek naar een gelukkig leven.



Aan de andere kant hoor je het trieste verhaal over een vrouw die familie, kinderen en vrienden heeft achtergelaten, in de schulden belandde en in korte tijd radicaliseerde en daardoor verder in problemen is geraakt.