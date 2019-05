Wie komt je helpen als je loodzware doos door het raam moet op drie hoog?

Brandweer Amsterdam ontslaat werknemer wegens lidmaat­schap Hells Angels

11:28 De Amsterdamse brandweer ontslaat voor het eerst een brandweerman omdat hij lid is van een motorbende, in dit geval de Hells Angels. Dat is volgens de korpsleiding en de veiligheidsregio ‘onverenigbaar’ met ‘het ambtenaarschap’.