Wie van de drieling gaf nou die klap? Geen bewijs, dus vrijspraak

Welke van de Roosendaalse eeneiïge drieling had nou die klap gegeven? De jongeman die het volgens meerdere getuigen zou hebben gedaan, is nu vrijgesproken. Ze lijken ook zo op elkaar...

Het is een voor de Nederlandse rechtspraak opmerkelijke zaak, lacht advocaat Ziya Yeral in zijn juridische vuistje. Hij staat de inmiddels 20-jarige man bij die ruim twee jaar geleden werd aangeklaagd omdat hij iemand geslagen en geschopt zou hebben.

Dat gebeurde in bijzijn van een tweede broer van de identieke drieling. Gezien de opmerkelijke gelijkenis spreekt het Hof in hoger beroep nu van gebrek aan wettig en overtuigend bewijs. Een van de twee heeft schuld, daarvan is iedereen wel overtuigd. Daar doen de gebroeders persoonlijk niet eens moeilijk over. Maar wie?

Zwijgen

De drieling heeft geen trek in publiciteit, ook niet nu er geen straf meer dreigt voor één van hen. Welke? Dat gaan ze niet zeggen. Hun bloedeigen moeder zwijgt eveneens: zelfs die kan haar kroost bij tijd en wijle amper uit elkaar houden.

Juist dat is een van hun redenen om niet in de krant te willen. De blonde broers worden van kleins af aan al te vaak verwisseld, vinden dat ze recht hebben op hun eigen identiteit, hebben van de weeromstuit tatoeages genomen om individueel herkend en erkend te worden.

Klappen

Even terug naar 2016. Op het plein voor het NS-station in Bergen op Zoom ontstaat een woordenwisseling tussen een stelletje (man/vrouw) en de twee Roosendaalse drielingbroers. Volgens verschillende getuigen vallen er een klap en een schop. De man die in het ziekenhuis belandt, zal bij zijn aangifte verklaren dat hij zijn vriendin wilde beschermen.

,,De getuigenverklaringen liepen her en der uiteen", zegt drieling-advocaat Yeral, blij met de uitspraak van het Hof. ,,Over kleding en over uiterlijk. Ze zouden de één kunnen bedoelen, maar ook de ander. En dát is de crux in het levensverhaal van de broers: altijd wordt er naar iemand gewezen zonder dat het mensen echt uitmaakt of ze de juiste wel voor zich hebben."

Quote Schuld moet bewezen worden en dat is met deze twee van de drieling niet gelukt Ziya Yeral, advocaat

Loyaal

Binnenskamers weet de Roosendaalse drieling heus wie er verantwoordelijk was voor mishandeling, geeft hun advocaat toe. ,,Maar de één is niet verplicht om de ander er voor de rechtbank bij te lappen. Broers zijn loyaal aan elkaar, da's logisch. En de rechter heeft ze allebei gezien: die kon ze - net als de getuigen - kennelijk ook niet uit elkaar houden."