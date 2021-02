Wie vermoordde Nel in 1996? Deze hoogbegaafde studenten zoeken het uit

Coronavirus LIVE | ‘Britse regering overweegt extra belasting voor techreuzen en webwinkels’, Denen de straat op tegen vaccinatie­p­as­poort

6:19 Het voor zondag geplande Catshuisoverleg over de avondklok is afgelast wegens code rood. De ministers en Jaap van Dissel halen dit waarschijnlijk maandag in. Verder is een ouder echtpaar, dat elkaar door de coronapandemie bijna een jaar niet kon zien, eindelijk weer herenigd. Stanley and Mavis Harbour zagen elkaar op 20 februari 2020 voor het laatst. Door de coronarestricties in het verzorgingstehuis waar Stanley woont, kon Mavis een jaar lang niet bij hem zijn. Het weerzien verliep met veel tranen. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.