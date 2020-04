Wielrenner rijdt in op wandelaars en vlucht

Koningin Máxima leeft mee met transpor­teurs zonder werk

12:48 Koningin Máxima is vanmorgen in gesprek gegaan met gedupeerde transporteurs die door de coronacrisis hard zijn geraakt. Chauffeurs die voor de bouw of detailhandel rijden hebben vaak nog wel wat te doen, maar veel anderen zitten zonder ritten thuis, kreeg ze te horen.