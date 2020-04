Wielrenner spuugt jonge moeder Eline vol in gezicht, Drentse doet aangifte: ‘Dit kan nu echt niet’

‘Hij ging aardig tekeer’

,,Eerst werd hij boos op mijn dochter, daarna op mij”, zegt de jonge moeder tegen het Dagblad van het Noorden. ,,Hij ging aardig tekeer. Toen heb ik gezegd: fiets lekker door, ik hoop dat we elkaar niet weer tegenkomen!’’ Dat doet de wielrenner in eerste instantie. Even later is hij terug.



,,Hij zei niets en spuugde me vol in mijn gezicht. Mijn wang, nek en hals zaten eronder.’’ De jonge moeder staat perplex en kan geen woord uitbrengen. De wielrenner fietst weg. ,,Ik was zo verbaasd’’, zegt ze. ,,Wie doet dat nou? In eerste instantie dacht ik nog niet eens aan corona, maar nu kan je dit al helemaal niet maken.’’