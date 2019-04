Wietkweker krijgt weer vrij spel door opdoeken van hennepteams bij politie

De politiecommissaris benadrukt dat misdaadorganisaties die zich bezig houden met wiet, ook actief zijn in de handel in cocaïne als in synthetische drugs. ,,Drugsdumpingen vinden we met zijn allen een groot probleem. Dus daar gaat veel aandacht naar uit. Hennep vormt voor deze organisaties echter het basisinkomen. De pakkans is laag. Er wordt goud geld verdiend voor andere activiteiten. Het gaat er om zicht krijgen te krijgen op de misdaadorganisaties. Dat kan door kwekerijen en drugsvaten goed te onderzoeken.”



In Nederland werden in 2017 4670 kwekerijen ontdekt. In 2018 waren dat er 3913. Volgens Daniel zijn er niet minder wietkwekerijen. ,,Dan zou de prijs van nederwiet op de binnenlandse en de exportmarkt veranderen. Dat gebeurt niet.” De politieregio Noord-Nederland is de enige regio die in 2018 meer hennepkwekerijen ontmantelde. De verklaring is eenvoudig, zegt Daniel, lid van de korpsleiding bij de politie Noord Nederland. ,,Dat is niet omdat wij in het noorden meer kwekerijen hebben. Anders dan elders in het land hebben wij ons hennepteam wél in stand gehouden. Dus rollen we ook meer op.”